В Ростове подорожало возобновление подачи света после отключения из-за долгов

Для юридических лиц стоимость компенсации услуг также увеличилась. Теперь для восстановления подачи ресурса необходимо не только погасить основной долг, но и полностью оплатить расходы за отключение и подключение. Совокупный размер компенсации по одному адресу ограничен суммой 15 000 рублей.