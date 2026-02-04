В Ростове подорожало возобновление подачи света после отключения из-за долгов

Возобновление подачи электричества при отключении из-за долгов стало дороже. Об этом предупреждают в ресурсоснабжающей организации «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
— Новые правила вступили в силу с 27 декабря 2025 года, — объяснили энергетики. — Главное изменение касается стоимости услуг по отключению и последующему подключению электроэнергии из-за задолженности. Теперь максимальная сумма компенсации за эти работы для жителей многоквартирных и частных домов составляет 5 000 рублей.
Ранее компания уже инициировала процедуру ограничения энергоснабжения для 7 957 неплательщиков. Общая задолженность жителей региона перед организацией достигла 1,468 млрд рублей.
Для юридических лиц стоимость компенсации услуг также увеличилась. Теперь для восстановления подачи ресурса необходимо не только погасить основной долг, но и полностью оплатить расходы за отключение и подключение. Совокупный размер компенсации по одному адресу ограничен суммой 15 000 рублей.
В настоящее время в списках на ограничение числится 11 833 юридических лица. Их суммарный долг составляет 649 млн рублей.