Проект единой транспортной карты в Крыму требует доработки для туристов

«Нужно учитывать огромное количество туристов, которые приезжают в Крым. Не у всех есть транспортная карта, и они вряд ли ими будут пользоваться постоянно, когда приезжают на две-три недели, — смысла покупать нет. Должны быть созданы специальные продукты, в том числе туристические, которые бы мотивировали людей приобретать однонедельные-двухнедельные транспортные карты для пользования общественным транспортом в Крыму», — сказал Зотов.