В Красноярске ученица устроила поджог в школе, пострадали пять детей

По данным канала, в ходе допроса родители девочки заявили, что не знали о планах дочери. Отец охарактеризовал ее как добрую и дружелюбную, увлекающуюся плаванием, рисованием и игрой на гитаре. Старшая сестра заявила изданию, что ~девочку травили за внешность и одежду~, из-за чего та чувствовала себя одинокой и часто возвращалась из школы в слезах.