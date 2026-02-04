Нотариус сказала, могут ли белорусы оставить наследство собаке

Белорусы поинтересовались, можно ли оставить наследство собаке или же завещать кому-либо своего питомца. Специалист уточнила, что, в силу гражданского законодательства наследниками по завещанию могут быть только граждане, юридические лица, государства, а также административно-территориальные единицы. Вместе с тем наследниками по закону могут быть только белорусы.