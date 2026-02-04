Нотариус сказала, могут ли белорусы оставить наследство собаке

Нотариус Гомельского нотариального округа Анна Макарова сказала, могут ли белорусы оставить наследство собаке. Подробности опубликованы в телеграм-канале Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.
Белорусы поинтересовались, можно ли оставить наследство собаке или же завещать кому-либо своего питомца. Специалист уточнила, что, в силу гражданского законодательства наследниками по завещанию могут быть только граждане, юридические лица, государства, а также административно-территориальные единицы. Вместе с тем наследниками по закону могут быть только белорусы.
— Соответственно, животные не могут быть наследниками и наследовать какое-либо имущество, так как не имеют гражданских прав, — подчеркнула нотариус.
А вот само животное завещать можно. В частности, в завещании можно указать конкретного человека, которому хочется оставить своего питомца. Кроме того, есть возможность составить завещание с возложением. В подобном документе прописывается поручение наследнику заботиться о питомце, осуществлять необходимый уход и надзор.
