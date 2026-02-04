Что за вещество холестерин, как отличить «плохой» от «хорошего»

* «Плохим» холестерином называют липопротеины низкой плотности (ЛПНП). Их можно сравнить с небрежными курьерами, которые везут важный груз (холестерин для строительства клеток), но постоянно путают адреса и «портят посылки». Вместо того, чтобы отдать груз клетке, они бросают его прямо на обочине — эндотелии. Из-за этого на стенках начинают копиться жировые отложения — атеросклеротические бляшки. Они сужают просвет сосудов, и крови становится сложнее «пробиться» к органам. Так развивается атеросклероз — коварное заболевание, которое является одной из главных причин смертности во всем мире.

