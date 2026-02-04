Что за вещество холестерин, как отличить «плохой» от «хорошего»

Холестерин часто ассоциируется с неправильным питанием, лишним весом и угрозой для здоровья. Однако без этого вещества жизнедеятельность нашего организма была бы невозможна. Что такое холестерин, чем отличается «плохой» от «хорошего» и как держать его уровень под контролем — в материале «Газеты.Ru».
Что такое холестерин.
Холестерин, или холестерол, — это жироподобное вещество, которое помогает «строить» клетки и делает их мембраны прочными, но при этом эластичными. Помимо этого, холестерин участвует в синтезе гормонов, в частности, половых гормонов и кортизола. Он также нужен для выработки витамина D и желчных кислот, которые помогают усваивать жиры из пищи и поддерживать иммунитет, кости и нервную систему, рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук, врач-кардиолог «Инвитро» Алексей Никитин.
В организме холестерин существует в двух основных формах:
* Свободный холестерин — является структурным компонентом клеточных мембран.
«Хороший» и «плохой» холестерин: в чем разница.
Не всякий холестерин вреден, его качество определяют липопротеины — молекулы, которые транспортируют вещество по организму к тканям и органам, подчеркивает собеседник «Газеты.Ru».
* «Плохим» холестерином называют липопротеины низкой плотности (ЛПНП). Их можно сравнить с небрежными курьерами, которые везут важный груз (холестерин для строительства клеток), но постоянно путают адреса и «портят посылки». Вместо того, чтобы отдать груз клетке, они бросают его прямо на обочине — эндотелии. Из-за этого на стенках начинают копиться жировые отложения — атеросклеротические бляшки. Они сужают просвет сосудов, и крови становится сложнее «пробиться» к органам. Так развивается атеросклероз — коварное заболевание, которое является одной из главных причин смертности во всем мире.
Нормы холестерина для взрослых.
Уровень холестерина в крови зависит от возраста и пола. У мужчин его концентрация повышается в раннем и среднем возрасте и снижается в старости. У женщин уровень холестерина увеличивается медленнее, но после менопаузы может превысить показатели мужчин.
Как пояснил Алексей Никитин, здоровым взрослым общий холестерин лучше держать на уровне до ~5,0 ммоль/л~, а «плохой» холестерин (ЛПНП) — до ~3,0 ммоль/л~. Пожилым людям врач советует ориентироваться не на возраст, а на сердечно-сосудистый риск.
«Если у человека гипертония, диабет, или он перенес инфаркт или инсульт, нормы становятся строже, и ЛПНП должен быть меньше 1,8 ммоль/л. То есть чем выше риск, тем внимательнее нужно следить за уровнем холестерина», — говорит кардиолог.
Уровень холестерина выявляют с помощью липидограммы — комплексного исследования крови, которое позволяет определить содержание липидов разных фракций.
Почему повышается холестерин: основные причины и симптомы.
Холестерин может повышаться по разным причинам.
Генетика.
Некоторые люди с детства имеют предрасположенность к повышенному уровню холестерина в крови. Такое заболевание называется семейной гиперхолестеринемией. Патология передается от родителей, часто приводит к раннему атеросклерозу и сердечно-сосудистым заболеваниям (инфарктам, инсультам) уже в молодом возрасте.
Питание и образ жизни.
Наиболее частые причины повышенного холестерина связаны с вредными привычками в питании и неправильным образом жизни. Сюда можно отнести:
* Диету, богатую насыщенными жирами (красное жирное мясо, сливочное масло, жирные молочные продукты) и трансжирами (фастфуд, выпечка).
Заболевания.
Сахарный диабет, гипотиреоз, ожирение, хроническая болезнь почек повышают уровень холестерина в крови. Также его концентрация может вырасти у беременных женщин.
Как снизить уровень холестерина в крови.
По словам врача, снизить уровень холестерина в крови можно только комплексным подходом.
1. Изменения в диете.
Прежде всего, необходимо уменьшить потребление красного жирного мяса, колбас, субпродуктов, сливочного масла, жирных молочных продуктов, яичных желтков, фастфуда, выпечки.
И наоборот увеличить потребление:
* Клетчатки: овощей, фруктов, цельнозерновых круп (овсянка, ячмень), бобовых.
2. Физическая активность.
Врачи рекомендуют для снижения уровня холестерина не менее 150 минут умеренной аэробной нагрузки в неделю (быстрая ходьба, плавание, велосипед). Это помогает повысить уровень «хорошего» холестерина — ЛПВП. Помимо этого, важно отказаться от вредных привычек.
3. Медикаментозное лечение.
Когда изменения образа жизни недостаточно, пациентам назначают препараты. Основная группа, блокирующая синтез холестерина в печени, — это статины. Доказано, что они снижают риск инфарктов и инсультов. Современные статины (третьего и четвертого поколений) обычно хорошо переносятся. Важно принимать их постоянно, под контролем врача, не прерывая курс самостоятельно.
Кроме того, необходимо регулярно сдавать анализ крови на липиды — кардиолог советует это делать хотя бы раз в год.
Мифы о холестерине.
Миф 1: Холестерин — абсолютное зло.
~На самом деле:~ это жизненно важное вещество. Проблемы создает не сам холестерин, а его дисбаланс и высокий уровень ЛПНП.
Миф 2: Если холестерин в норме, можно есть все.
~На самом деле:~ здоровый уровень — результат обмена веществ. При наследственной предрасположенности даже на строгой диете холестерин может быть высоким, и наоборот.
Миф 3: Статины вредны для печени, их нужно избегать.
~На самом деле:~ серьезные осложнения со стороны печени на фоне приема современных статинов редки. Их польза в предотвращении инфаркта и инсульта несоизмеримо выше потенциальных рисков, которые контролируются врачом.