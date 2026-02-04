МАРТ сказал, что делать при отказе выдать книгу предложений и замечаний

Алгоритм действий потребителя при отказе сотрудников магазина, кафе, службы быта в выдаче книги предложений и замечаний на телеканале «Беларусь 1» назвала начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик.
По ее словам, потребителю по первому его требованию должны выдать книгу предложений и замечаний вне зависимости от того, что он хочет туда написать.
Отговорки типа «книга у директора, закрыта на ключ, директора нет, он в отпуске, болеет, не имею права выдавать книгу, а что вы хотите туда написать» — неправомерны, отметила специалист.
Если ее по какой-то причине книгу предложений и замечаний не выдали, то потребителю надо обращаться с жалобой в исполком, на территории которого расположен объект торговли или услуг.
«Исполком проверяет и может привлечь к административной ответственности за не предоставление такой книги», — отметила Инна Гаврильчик.
Кстати, с 1 января 2026 года в Беларуси изменились правила ведения книги замечаний и предложений: «Исключается ознакомление с записями, внесенными другими людьми».
