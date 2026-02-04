Нижегородский аэропорт удостоен премии «Воздушные ворота России»

Международный аэропорт Нижнего Новгорода им. В. П. Чкалова получил награду в рамках Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2026 (12+), проходящих в эти дни в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале воздушной гавани.