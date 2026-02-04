Нижегородский аэропорт удостоен премии «Воздушные ворота России»

Международный аэропорт Нижнего Новгорода им. В. П. Чкалова получил награду в рамках Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2026 (12+), проходящих в эти дни в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале воздушной гавани.
В экспертный совет премии «Воздушные ворота России» традиционно входят представители ведущих авиакомпаний страны, руководители отраслевых ассоциаций и лучшие отраслевые журналисты.
В этом году нижегородский аэропорт занял третье место в категории «Лучший аэропорт года (1−2 млн пассажиров в год)».
Аэропорт Чкалов дважды становился победителем Национальной премии «Воздушные ворота России» в 2018 и 2020 годах в номинации «Лучший международный аэропорт регионального значения с пассажиропотоком до 2 млн пассажиров», а в 2024-м занял второе место.
Напомним, что нижегородский аэропорт обслужил более 1,4 млн пассажиров в 2025 году.