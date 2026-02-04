Дополнительные проверки школьной охраны пройдут в Нижегородской области

Дополнительные проверки работы входных групп и охраны проведут в школах Нижегородской области. Это связано с двумя инцидентами, произошедшими в российских образовательных учреждениях на этой неделе, рассказал министр образования региона Михаил Пучков.
По мнению Пучкова, оба случая требуют не только усиления мер физической безопасности в школах, но и создания правильной эмоциональной среды в коллективах.
Так, в регионе проанализировали все сложные ситуации в школах, их причины и действия сотрудников и подготовили циклограмму работы и список доверенных методик для школьного психолога. Также специалисты апробировали новые инструменты выявления аутоагрессии, запустили анонимный онлайн-чат с психологом мыстобойонлайн.рф — в нем уже отработано почти 300 обращений.
Однако таких мер недостаточно — нужно больше времени. Да и одним психологом проблему не закрыть, уверен Пучков.
«Даже с учётом стандартной нагрузки набор психологических методик, которые можно использовать, ограничен. Не всегда есть возможность школьному психологу уследить за изменением поведения каждого школьника, следовательно, огромная роль в этом как классного руководителя, так и любого учителя и родителя. Понимание признаков девиантного поведения, депрессии, аутоагрессии у подростков — это важный навык для каждого взрослого. Резкие изменения в поведении, успеваемости, внешнем виде, участившиеся конфликты, пропуски уроков — всё это “красные флаги”, — подчеркнул министр.
При этом инициаторами подобных инцидентов в школах зачастую становятся не только ученики, но и выпускники — с ними тоже нужно продолжать работать, в том числе комиссиям по делам несовершеннолетних.
«Информационный перегруз, примеры деструктивного или асоциального поведения, желание легкого успеха, неумение удерживать внимание, стереотипы, втягивание в противоправную деятельность — всё это приводит к тому, что психика школьника испытывает огромные нагрузки. Основная задача взрослых — помочь уменьшить психологические нагрузки и справиться с ними. А это и правильный распорядок дня, фильтрация контента, контроль времени в играх и социальных сетях, возможность различных активностей, разговор и чувство доверия, правильный пример и помощь», — поясняет чиновник.
Он также добавил, что установка металлоискателей не решит проблему безопасности в школах на 100%, однако они должны быть. Также в регионе запустят автоматизированную систему мониторинга пропусков уроков обучающихся с отработкой передачи информации в советы по профилактике и комиссии по делам несовершеннолетних.
Напомним, что первый случай произошел 3 февраля в школе Кодинска. Одна из учениц повздорила с педагогом, а потом напала с ножом на сверстницу из параллельного класса.
Затем 4 февраля в одной из школ Красноярского края восьмиклассница бросила облитую бензином и подожженную тряпку в кабинет, где находились подростки с педагогом, а после набросилась на них с молотком. Пострадали шесть человек.