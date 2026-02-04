Дополнительные проверки школьной охраны пройдут в Нижегородской области

«Даже с учётом стандартной нагрузки набор психологических методик, которые можно использовать, ограничен. Не всегда есть возможность школьному психологу уследить за изменением поведения каждого школьника, следовательно, огромная роль в этом как классного руководителя, так и любого учителя и родителя. Понимание признаков девиантного поведения, депрессии, аутоагрессии у подростков — это важный навык для каждого взрослого. Резкие изменения в поведении, успеваемости, внешнем виде, участившиеся конфликты, пропуски уроков — всё это “красные флаги”, — подчеркнул министр.