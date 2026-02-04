Спад заболеваемости ОРВИ и гриппом отметили в Ростовской области в феврале

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ростовской области снизилась, не достигая эпидпорога. Об этом по итогам наблюдения за период с 26 января по 1 февраля 2026 года сообщили в управлении Роспотребнадзора.
— На вирусы гриппа приходится 40,4%, доминирует вирус гриппа А (H3N2), на респираторные вирусы негриппозной этиологии (аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус) — 59,6%, — говорится на сайте надзорного ведомства.
Жителям Дона напоминают: большинство людей переносят грипп в течение нескольких дней и выздоравливают, но в отдельных случаях возможно тяжелое течение болезни. В таких обстоятельствах обостряются хронические заболевания, могут развиться пневмония, миокардит, менингит и другие недуги.
Грипп можно узнать по высокой температуре — от 37,5 до 40 градусов. Также появляются головная боль, боль в мышцах и суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или заложенность носа, першение в горле.
При появлении любых симптомов респираторной инфекции необходимо как можно скорее обратиться к врачу. Заболевшим нужно соблюдать постельный режим.
