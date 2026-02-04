Большинство возрастных омичей видят в молодых коллегах совокупность проблем

Омичи возраста 45+ («бумеры») видят в молодых коллегах прежде всего проблемы: отсутствие мотивации, легкомысленность, лень, низкую квалификацию, а также меркантильность. Но есть на взгляд «бумеров» у молодых коллег немного позитивных качеств: целеустремленность, цифровая грамотность и мобильность. А вот отзывы молодые специалисты до 25 лет («зумеров») о своих возрастных коллегах значительно добрее. Для молодых поколение 45+ («бумеры») — это прежде всего ходячая библиотека опыта и экспертизы, надежность и ответственность, эмоциональная зрелость и стрессоустойчивость. Они, по мнению «зумеров» — прекрасные наставники со системным мышлением, на которых можно положиться. Главным же недостатком своих зрелых коллег молодежь назвала консерватизм и сопротивление изменениям. То есть та самая стабильность, надежность и приверженность проверенным методам, которая видится сильной стороной, с другой точки зрения становится минусом — неготовностью меняться.