Большинство возрастных омичей видят в молодых коллегах совокупность проблем

В Омске «зумеры» относятся к «бумерам» добрее, чем «бумеры» — к «зумерам». К такому выводу пришли аналитики портала SuperJob, проведя опрос молодые омских специалисты до 25 лет, и работников возрастной категории 45+.
Повседневная рабочая среда в современной компании — это уникальная точка пересечения разных мировоззрений и культурных кодов. Здесь встречаются и сотрудничают разные поколения, чьи жизненные и профессиональные траектории сформировались в принципиально разных социально-экономических условиях. В опросе приняли участие молодые специалисты до 25 лет, начинающие свой путь в эпоху цифровизации, глобализации и сетевых коммуникаций, и граждане 45+, чей опыт закалялся в периоды глобальных трансформаций.
Омичи возраста 45+ («бумеры») видят в молодых коллегах прежде всего проблемы: отсутствие мотивации, легкомысленность, лень, низкую квалификацию, а также меркантильность. Но есть на взгляд «бумеров» у молодых коллег немного позитивных качеств: целеустремленность, цифровая грамотность и мобильность. А вот отзывы молодые специалисты до 25 лет («зумеров») о своих возрастных коллегах значительно добрее. Для молодых поколение 45+ («бумеры») — это прежде всего ходячая библиотека опыта и экспертизы, надежность и ответственность, эмоциональная зрелость и стрессоустойчивость. Они, по мнению «зумеров» — прекрасные наставники со системным мышлением, на которых можно положиться. Главным же недостатком своих зрелых коллег молодежь назвала консерватизм и сопротивление изменениям. То есть та самая стабильность, надежность и приверженность проверенным методам, которая видится сильной стороной, с другой точки зрения становится минусом — неготовностью меняться.
Этот контраст — суть конфликта омских «зумеров» и «бумеров». Молодые упрекают старших в косности и нежелании развиваться, а те, в свою очередь, ругают молодежь за легкомысленность и нежелание учиться. Естественно, что такое соседство рождает не только синергию, но и трения, и цель любого руководителя мультивозрастной команды — превратить разницу в поколенческих установках из источника конфликта в ресурс для развития, заключают аналитики.