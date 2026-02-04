Ричмонд
Почему в Молдове не дешевеет молочка: Закупочные цены на Украине уже упали на 20 процентов — что происходит

На Украине снижаются закупочные цены на молочное сырьё — одном из ключевых игроков регионального рынка и важном ценовом ориентире для молдавских переработчиков.

Источник: Комсомольская правда

На Украине снижаются закупочные цены на молочное сырьё — одном из ключевых игроков регионального рынка и важном ценовом ориентире для молдавских переработчиков.

С 1 февраля украинские переработчики снизили закупочную цену на молоко высшего сорта ещё на 0,5−1 гривну за килограмм, до 13,5−14 гривен/кг, что эквивалентно примерно 4,8−5 леям. С начала зимы совокупное снижение составило около 15−20%, что обусловлено перепроизводством сырья и сезонным падением спроса.

Эксперты отмечают, что при сохранении текущей динамики розничные цены в Молдове иогут снизиться на 5−10% в течение февраля-марта. В первую очередь это может коснуться питьевого молока, кефира и сметаны, тогда как снижение цен на сыры и сливочное масло будет более умеренным из-за высоких затрат на переработку и хранение.

А вот снизятся ли в Молдове цены на украинскую молочку — вопрос! У нас же как? Найдут кучу причин для того, чтобы цены не снижать.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

