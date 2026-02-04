Ричмонд
Ростовские полицейские за сутки задержали 21-летнего угонщика автомобиля

Полиция Ростова задержала 21-летнего парня, который угнал открытый автомобиль.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону полицейские задержали 21-летнего молодого человека из соседнего региона по подозрению в угоне автомобиля. Об этом рассказали в Telegram-канале МВД региона.

— Парень заметил на улице открытый автомобиль, сел в него, завел и уехал по федеральной трассе. Позже он бросил машину и на попутном транспорте отправился в другой город, — пояснили в ведомстве.

Полицейские отследили маршрут подозреваемого и задержали его на железнодорожном вокзале города региона. Угнанный автомобиль оперативно вернули владелице. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

Сейчас полиция проверяет, не было ли аналогичного случая на территории Ростова-на-Дону.

Напомним, недавно в Зерноградском районе двое молодых людей угнали автомобиль. Однако их планы рухнули из-за неожиданного инцидента: машина внезапно загорелась.

