Ростовские полицейские за сутки задержали 21-летнего угонщика автомобиля

В Ростове-на-Дону полицейские задержали 21-летнего молодого человека из соседнего региона по подозрению в угоне автомобиля. Об этом рассказали в Telegram-канале МВД региона.
— Парень заметил на улице открытый автомобиль, сел в него, завел и уехал по федеральной трассе. Позже он бросил машину и на попутном транспорте отправился в другой город, — пояснили в ведомстве.
Полицейские отследили маршрут подозреваемого и задержали его на железнодорожном вокзале города региона. Угнанный автомобиль оперативно вернули владелице. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.
Сейчас полиция проверяет, не было ли аналогичного случая на территории Ростова-на-Дону.
Напомним, недавно в Зерноградском районе двое молодых людей угнали автомобиль. Однако их планы рухнули из-за неожиданного инцидента: машина внезапно загорелась.
