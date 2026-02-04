В хуторе Новоселовка пожарные потушили возгорание в жилом доме

В хуторе Новоселовка Веселовского района ранним утром произошел пожар в частном жилом доме. Возгорание началось на чердаке строения и было оперативно локализовано. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.
На ликвидацию открытого горения выезжало два пожарных расчета. Шесть специалистов с помощью специальной техники справились с огнем на площади 20 квадратных метров. К счастью, 67-летний хозяин дома, находившийся внутри, не пострадал и успел самостоятельно эвакуироваться на улицу.
По предварительным данным дознавателей МЧС, причиной происшествия стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Огонь вспыхнул из-за перекала печи.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!