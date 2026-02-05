45% россиян выступили против использования ИИ при подготовке законопроектов

45% участников опроса выступили против возможности использования искусственного интеллекта при подготовке и анализе законопроектов, заявив, что сейчас такая работа должна оставаться за человеком. Еще 15% респондентов сообщили о скорее отрицательном отношении к такой возможности. Поддержали применение ИИ в законотворчестве 29% опрошенных, из них 16% высказались положительно, а 13% — скорее положительно. Нейтральную позицию заняли 9% участников опроса.
В целом отношение россиян к нейросетям можно описать как неоднозначное. Положительное или скорее положительное восприятие ИИ-технологий отметили 43% респондентов. Скорее отрицательно или отрицательно к ним относятся 37% опрошенных, еще 19% заняли нейтральную позицию.
При этом 29% респондентов заявили, что не используют ИИ и не планируют начинать, 16% пока не пользуются, но хотели бы попробовать, а 13% сообщили, что пробовали нейросети, но отказались от них.
Среди причин отказа от ИИ чаще всего респонденты называли отсутствие необходимости — так ответили 35% участников. Недоверие к результатам указали 24%, опасения возможных последствий использования нейросетей — 22%. Еще 11% отметили, что не видят для себя практической пользы, а 5% считают ИИ-инструменты слишком сложными.
Наиболее распространенной сферой применения ИИ оказался поиск и анализ информации — этот вариант выбрали 38% опрошенных. 19% используют нейросети для помощи в работе или учебе, для генерации и редактирования текстов — 15%, для решения повседневных задач — 13%. Генерацию изображений и видео выбрали 13% респондентов.
В материале доли приведены в процентах от общего числа участников опроса. Вопросы о конкретных сценариях и частоте использования ИИ задавались респондентам, сообщившим о применении таких сервисов и инструментов, а вопрос о причине отказа от нейросетей — участникам опроса, заявившим, что не используют ИИ.
56% россиян считают, что могут отличить сгенерированные с помощью ИИ материалы от созданного человеком контента почти всегда или в большинстве случаев. Еще 21% респондентов ответили, что способны сделать это лишь иногда. 18% опрошенных заявили, что скорее не могут отличить ИИ-контент или не могут этого сделать вовсе.
Доверие к материалам, созданным с использованием ИИ, выразили 25% участников опроса, еще 7% затруднились с ответом.
Наиболее полезной сферой применения ИИ респонденты чаще всего называли IT — этот вариант выбрали 25% участников опроса. Каждый пятый участник опроса указал, что на данный момент не считает нейросети полезными ни в одной сфере. Среди направлений, где, по мнению респондентов, требуется усиление контроля или ограничение использования ИИ, чаще всего назывались государственное управление (28%) и оборона и национальная безопасность (21%). Еще 11% указали на науку и медицину, 9% — на образование.
Недоверие к нейросетям фиксировалось и в предыдущем исследовании Новостей Mail: в опросе, проведенном в феврале 2025 года 29% респондентов сообщали, что скорее не доверяют нейросетям, а 16% выражали полное недоверие. Тогда же 46% участников указывали, что не используют нейросети в повседневной жизни.
Нынешнее исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 30 января — 2 февраля 2026 года. В опросе приняли участие свыше 9 тысяч человек из более, чем 50 регионов России.