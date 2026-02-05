45% россиян выступили против использования ИИ при подготовке законопроектов

Наиболее полезной сферой применения ИИ респонденты чаще всего называли IT — этот вариант выбрали 25% участников опроса. Каждый пятый участник опроса указал, что на данный момент не считает нейросети полезными ни в одной сфере. Среди направлений, где, по мнению респондентов, требуется усиление контроля или ограничение использования ИИ, чаще всего назывались государственное управление (28%) и оборона и национальная безопасность (21%). Еще 11% указали на науку и медицину, 9% — на образование.