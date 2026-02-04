Ричмонд
В Уфе нашли живой 37-летнюю женщину, пропавшую три месяца назад

Поиски пропавшей в ноябре жительницы Уфы благополучно завершились.

Источник: Комсомольская правда

Поиски 37-летней жительницы Уфы Елены Овчинниковой, которые длились три месяца, благополучно завершились. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт».

Женщина пропала 1 ноября 2025 года, и ее местонахождение все это время оставалось неизвестным. Волонтеры отряда сообщили, что Елену Овчинникову удалось найти, и с ней все в порядке. Детали обстоятельств, где и как ее обнаружили, не раскрываются.

