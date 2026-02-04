Сколько пляжей будет работать в Крыму предстоящим летом

«Ожидается, что в предстоящем курортном сезоне в Крыму будет работать не менее 350 пляжей. На сегодняшний день муниципалитетами ведется работа по заключению договоров благоустройства территорий, предназначенных для купания и отдыха», — написал он в своем Telegram-канале.