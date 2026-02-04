Ричмонд
Сколько пляжей будет работать в Крыму предстоящим летом

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости Крым. В предстоящем курортном сезоне в Крыму будет работать не менее 350 пляжей, муниципалитеты уже заключают договоры по их благоустройству. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Ожидается, что в предстоящем курортном сезоне в Крыму будет работать не менее 350 пляжей. На сегодняшний день муниципалитетами ведется работа по заключению договоров благоустройства территорий, предназначенных для купания и отдыха», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам главы республики, к началу нового летнего туристического сезона планируется завершить капремонт берегоукрепительных сооружений санаториев «Карасан» и «Утес» в Партените (Алушта), а также на участке от санатория «Россия» до санатория «Черноморье» в Ялте.

Также до начала высокого сезона планируется завершить реконструкцию набережной в поселке Коктебель. На данный момент объект технически готов на 77%, добавил глава республики.

Аксенов отметил, что в 2025 году в Крыму функционировал 351 пляж — на 20 больше, чем годом ранее. На 78 прибрежных зонах были созданы комфортные условия для маломобильных граждан.

