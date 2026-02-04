Белорус лишился квартиры в центре города из-за 96 долгов по штрафам ГАИ. Подробности озвучили в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.
Житель Гомеля потерял квартиру в центре города из-за неоплаченной задолженности, которая составила 45 000 рублей по 96 исполнительным производствам. Более 80% от суммы долга пришлось именно на штрафы за регулярное превышение скорости, а также вождение автомобиля без прав.
По словам 53-летнего гомельчанина, у него не было денег, чтобы погасить долги. Однако он и далее нарушал ПДД, чем увеличивал размер задолженности. Со стороны судебных исполнителей к белорусу был применен весь спектр мер, предусмотренных законом. Речь идет про блокировку мобильной связи и доступа в интернет, введение запрета на выезд за границу. Также ограничивалось право на управление авто.
В управлении уточнили, что завершающей мерой оказался арест квартиры, которая принадлежала гомельчанину наряду с его основным жильем.
«Арестованная недвижимость была реализована на электронных торгах. Вырученных средств хватило для полного погашения долга по всем 96 исполнительным производствам», — пояснили в управлении.
Тем временем Минское ЖКХ сказало, где именно во дворах разместят 20 тысяч видеокамер.
Ранее метрополитен показал, что происходит с жетонами пассажиров после закрытия метро.
Кстати, синоптики сказали о потеплении перед выходными в Беларуси: «Теплые воздушные массы, поступающие с юга Европы».