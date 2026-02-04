Белорус лишился квартиры в центре города из-за 96 долгов по штрафам ГАИ

По словам 53-летнего гомельчанина, у него не было денег, чтобы погасить долги. Однако он и далее нарушал ПДД, чем увеличивал размер задолженности. Со стороны судебных исполнителей к белорусу был применен весь спектр мер, предусмотренных законом. Речь идет про блокировку мобильной связи и доступа в интернет, введение запрета на выезд за границу. Также ограничивалось право на управление авто.