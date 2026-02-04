МАРТ Беларуси сказал об ответственности авторов негативных отзывов в интернете

Что касается хвалебных од, откровенно рекламных отзывов в интернете, то они имеют все признаки рекламы и к фирмам, на чьих сайтах они опубликованы, могут быть приняты меры. Когда пишут «самый лучший», «самый замечательный», употребляют другие слова в превосходной степени, то это не просто отзыв, а рекламный отзыв, отметила Инна Гаврильчик.