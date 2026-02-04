МАРТ Беларуси сказал об ответственности авторов негативных отзывов в интернете

Начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик в эфире телеканала «Беларусь 1» сказала, что авторы негативных отзывов в интернете, а также фирмы, на чьих сайтах под видом отзывов размещена реклама, могут понести ответственность.
«Потребителю и интернет-пользователю надо самому понимать, что он несет ответственность за достоверность сведений», — подчеркнула Инна Гаврильчик.
По ее словам, можно строчить негативные отзывы на какую-то организацию просто лишь потому, что когда-то, 2−3 года назад, тебе неправильно ответили или продали некачественный товар. Вопрос решен, но осадок остался.
«В этой ситуации потребитель отвечает за свои слова. Но это по гражданскому законодательству», — подчеркнула Инна Гаврильчик.
Что касается хвалебных од, откровенно рекламных отзывов в интернете, то они имеют все признаки рекламы и к фирмам, на чьих сайтах они опубликованы, могут быть приняты меры. Когда пишут «самый лучший», «самый замечательный», употребляют другие слова в превосходной степени, то это не просто отзыв, а рекламный отзыв, отметила Инна Гаврильчик.
