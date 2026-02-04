Идея переименовать станцию «Девяткино» в «Комсомольскую» вызвала споры

Конечная станция Кировско-Выборгской линии была открыта в 1978 году именно под таким названием и переименована в «Девяткино» в 1992 году. Оно стало единым с железнодорожной платформой (ее так назвали в 1923 году). Изменения произошли в целях обеспечения удобства для пассажиров и синхронизации транспортной навигации.