Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Идея переименовать станцию «Девяткино» в «Комсомольскую» вызвала споры

Депутаты от фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленинградской области предлагают вернуть станции метро «Девяткино» первоначальное название — «Комсомольская».

Источник: Коммерсантъ

Член Заксобрания Петербурга от фракции «Единая Россия» Алексей Цивилев в личном Telegram канале посчитал, что инициатива ухудшит транспортное обслуживание.

Конечная станция Кировско-Выборгской линии была открыта в 1978 году именно под таким названием и переименована в «Девяткино» в 1992 году. Оно стало единым с железнодорожной платформой (ее так назвали в 1923 году). Изменения произошли в целях обеспечения удобства для пассажиров и синхронизации транспортной навигации.

«Возврат к разным названиям для одной точки пересадки стал бы прямым ухудшением транспортного обслуживания, потребовавшим, к тому же, полагаю, крайне сложных согласований», — написал господин Цивилев.

К тому же действующее название укоренилось в сознании пассажиров. Переименование «Девяткино» в «Комсомольскую» породит «топонимическую чехарду», уверен депутат.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2025 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2025 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше