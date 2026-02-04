Ричмонд
В Омск в январе завезли из-за границы 300 тысяч срезов живых цветов

Это количество даров флоры в 2,6 раза превысило январские показатели прошлого года.

Источник: Комсомольская правда

Неожиданно высокими поставками даров флоры в Омск отмечен первый месяц 2026 года. Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области зафиксировали 300 тысяч срезов цветов, поступивших в город в январе.

Россельхознадзор отмечает значительный рост импортных поставок определенных товаров в Омскую область. Так в первый месяц 2026 года, через склад временного хранения «Омас», в регион поступило свыше 1,3 тысячи тонн плодоовощной продукции и 300 тысяч срезов цветов. Причем поставка цветов в 2,6 раза превысила показатели начала прошлого года. Также в ведомстве отметили, что основной объем овощей и фруктов поступило в Омскую область из Узбекистана и Китая — это виноград, томаты, капуста, экзотическая питайя и зелень.