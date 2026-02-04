В Ростовской области 5−6 марта пройдут противопаводковые учения

В регионе действует система мониторинга. Работают 31 гидрологический пост Росгидрометцентра, 25 датчиков и 6 видеокамер, интегрированных в АПК «Безопасный город». Системы оповещения населения и экстренные службы готовы. На территории области находится 1425 гидротехнических сооружений. В 2025 году проверили 19 из них, а в феврале-марте 2026-го планируют осмотреть еще 20.