В Ростовской области 5−6 марта пройдут противопаводковые учения

5−6 марта в Ростовской области пройдут учения по ликвидации паводков. Это часть подготовки к возможным затоплениям в 2025—2026 годах. Такая информация появилась на сайте правительства.
— Тренировка помогает нам отработать взаимодействие всех служб и органов власти, чтобы в случае ЧС не терять ни секунды времени, — сказал заместитель губернатора Сергей Бодряков.
В регионе действует система мониторинга. Работают 31 гидрологический пост Росгидрометцентра, 25 датчиков и 6 видеокамер, интегрированных в АПК «Безопасный город». Системы оповещения населения и экстренные службы готовы. На территории области находится 1425 гидротехнических сооружений. В 2025 году проверили 19 из них, а в феврале-марте 2026-го планируют осмотреть еще 20.
Помимо учений и заседания комиссии, будет продолжаться расчистка рек в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и дорожной карты по оздоровлению водохозяйственного комплекса реки Дон.
