Ростовчане считают, что уровень МРОТ нужно поднять до 53 тысяч рублей

Ростовчане считают, что МРОТ должен составлять в среднем 53 тысячи 100 рублей. Это выяснили аналитики портала SuperJob во время опроса, который проводился с 12 января по 2 февраля в городах с населением от 500 тысяч человек.
С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 тысяч 93 рубля. При этом, субъекты РФ могут установить на своей территории МРОТ выше: в Москве, например, он достиг 39 730 рублей, в Санкт-Петербурге — 31 250 рублей.
В донском регионе для коммерческих организаций МРОТ составляет 32 тысячи 511 рублей, для бюджетных — федеральный — 27 тысяч 093 рублей. Ростовчане же считают, что минимальная зарплата должна быть в среднем 53100 рублей. Примечательно, что в январе 2025-го они называли сумму в 51600 рублей.
Данные опроса показали, что самые высокие запросы к уровню МРОТ оказались в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Казани и Владивостоке, а самые умеренные — в Кирове, Волгограде и Пензе.
