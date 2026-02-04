В Красном Сулине простились с погибшими врачом и его супругой

В Красном Сулине простились с врачом и его супругой, погибшими накануне. Напомним, гражданскую панихиду и похороны планировали провести сегодня, 4 февраля.
Умерших мужчину и женщину нашли дома, предварительно, произошло отравление угарным газом. Как ранее рассказали «КП — Ростов-на-Дону», глава семьи был травматологом-ортопедом в районной больнице, его жена также работала в больнице, но на должности, не связанной с лечебным делом.
Известно, что год назад супруги пережили гибель сына.
После смерти 56-летних супругов завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ).
