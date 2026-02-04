Главные новости к вечеру 4 февраля 2026 года

В Абу-Даби состоялся второй раунд переговоров РФ, Украины и США
Встреча прошла в закрытом режиме, по ее итогам пресс-конференция не запланирована. Участники согласились продолжать переговоры 5 февраля.
Путин заявил Си о плане ответственно действовать по ДСНВ
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись взглядами на отношения с США, их подходы «в принципе совпадают», сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
В МИД РФ ответили на идею размещения войск «коалиции желающих»
Размещение войск «коалиции желающих» на Украине будет рассматриваться законными военными целями и абсолютно неприемлемо их размещение после мирного соглашения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Bloomberg: США подготовили новые антироссийские санкции
США подготовили новые санкции против России, но нет признаков того, что они будут применены, передает Блумберг со ссылкой на источники.
Восьмиклассница подожгла сверстников в школе Красноярска
14-летняя восьмиклассница пронесла в здание бензин, устроила несколько поджогов в классах и напала на сверстников. Инцидент произошел в школе № 153. Общее количество пострадавших достигло 6 человек.