Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к вечеру 4 февраля 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 4 февраля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

В Абу-Даби состоялся второй раунд переговоров РФ, Украины и США

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в закрытом режиме, по ее итогам пресс-конференция не запланирована. Участники согласились продолжать переговоры 5 февраля.

Путин заявил Си о плане ответственно действовать по ДСНВ

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись взглядами на отношения с США, их подходы «в принципе совпадают», сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

В МИД РФ ответили на идею размещения войск «коалиции желающих»

Источник: РИА "Новости"

Размещение войск «коалиции желающих» на Украине будет рассматриваться законными военными целями и абсолютно неприемлемо их размещение после мирного соглашения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Bloomberg: США подготовили новые антироссийские санкции

Источник: РИА "Новости"

США подготовили новые санкции против России, но нет признаков того, что они будут применены, передает Блумберг со ссылкой на источники.

Восьмиклассница подожгла сверстников в школе Красноярска

Источник: РИА "Новости"

14-летняя восьмиклассница пронесла в здание бензин, устроила несколько поджогов в классах и напала на сверстников. Инцидент произошел в школе № 153. Общее количество пострадавших достигло 6 человек.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше