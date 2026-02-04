Минэнерго сказало, что будет с освещением в Беларуси после критики Лукашенко

Министерство энергетики сказало, что будет с освещением в Беларуси после критики президента Беларуси Александра Лукашенко.
Напомним, что глава государства во время совещания 3 февраля потребовал изменить режим освещения на улицах в Беларуси:
— Отрегулируйте эти фотоэлементы, чтобы электричество автоматически с искусственным вашим интеллектом отключалось в 7 часов утра. И загорался свет не в шесть часов вечера, а в восемь. Посчитайте — 4−5 часов (лишних. — Ред.) горит вся страна, светится. Сколько мы тратим денег!
В среду, 4 февраля, под руководством Минэнерго состоялось совещание, которое было посвящено корректировке режимов работы уличного освещения в населенных пунктах Беларуси.
В ведомстве отметили, что было поручено совместно с органами местной власти выработать единый подход к установлению графиков освещения на улицах при учете социальных стандартов, а также особенностей сельских населенных пунктов.
В Минэнерго назвали ключевые принципы. Так, режимы освещения будут формироваться при учете времени восхода и захода солнца, особы режим будет применяться в зонах повышенной опасности (пешеходные переходы, больницы, школы).
В ведомстве отметили, что в основном управление уличным освещением производится в дистанционном формате с использованием программных комплексов. Подобное позволяет оперативно изменять графики без ручного вмешательства и с учетом каждой территории.
