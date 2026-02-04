Ричмонд
Минэнерго сказало, что будет с освещением в Беларуси после критики Лукашенко

Минэнерго сделало заявление про освещение в Беларуси после требования Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Министерство энергетики сказало, что будет с освещением в Беларуси после критики президента Беларуси Александра Лукашенко.

Напомним, что глава государства во время совещания 3 февраля потребовал изменить режим освещения на улицах в Беларуси:

— Отрегулируйте эти фотоэлементы, чтобы электричество автоматически с искусственным вашим интеллектом отключалось в 7 часов утра. И загорался свет не в шесть часов вечера, а в восемь. Посчитайте — 4−5 часов (лишних. — Ред.) горит вся страна, светится. Сколько мы тратим денег!

В среду, 4 февраля, под руководством Минэнерго состоялось совещание, которое было посвящено корректировке режимов работы уличного освещения в населенных пунктах Беларуси.

В ведомстве отметили, что было поручено совместно с органами местной власти выработать единый подход к установлению графиков освещения на улицах при учете социальных стандартов, а также особенностей сельских населенных пунктов.

В Минэнерго назвали ключевые принципы. Так, режимы освещения будут формироваться при учете времени восхода и захода солнца, особы режим будет применяться в зонах повышенной опасности (пешеходные переходы, больницы, школы).

В ведомстве отметили, что в основном управление уличным освещением производится в дистанционном формате с использованием программных комплексов. Подобное позволяет оперативно изменять графики без ручного вмешательства и с учетом каждой территории.

Ранее Белгидромет раскрыл, почему воздух зимой кажется грязнее.

Кстати, синоптики сказали о потеплении перед выходными в Беларуси: «Теплые воздушные массы, поступающие с юга Европы».

Кроме того, МАРТ Беларуси сказал об ответственности авторов негативных отзывов в интернете.

