Без документов не позвонишь: В Молдове купить SIM-карту можно будет купить только с паспортом

В Молдове планируют ввести обязательную идентификацию граждан при покупке предоплаченных SIM-карт.

Источник: Комсомольская правда

Купить SIM-карту можно будет только при предъявлении документов.

В Молдове планируют ввести обязательную идентификацию граждан при покупке предоплаченных SIM-карт, сообщает Logos Press.

Министерство внутренних дел объявило о начале разработки законопроекта, который обяжет покупателей предъявлять документ, удостоверяющий личность, а SIM-карты — регистрировать на имя фактического пользователя. Проект предполагает внесение изменений в национальную нормативную базу в сфере электронных коммуникаций.

Как отмечают в МВД, цель инициативы — приведение законодательства в соответствие с задачами по обеспечению учета пользователей предоплаченных SIM-карт операторами публичных сетей электронных коммуникаций. Это, в свою очередь, должно облегчить деятельность правоохранительных органов по предупреждению и расследованию преступлений, в том числе в цифровой среде.

Проект закона разрабатывается в рамках Плана деятельности МВД и относится к оперативной цели «Эффективные и доступные инструменты и механизмы предотвращения и борьбы с киберпреступностью». Общественные консультации по этой теме продлятся до 16 февраля 2026 года.

