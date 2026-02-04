Банк России предупредил жителей Башкирии о новой финансовой пирамиде

Как выяснил регулятор, мошенники предлагают людям вступить в специальную цифровую программу лояльности, чтобы получать скидки на популярных маркетплейсах. Они утверждают, что у них есть соответствующие партнерские соглашения. Чтобы присоединиться, нужно купить карту DCB стоимостью от 5 до 100 тысяч рублей. В обмен обещают баллы, которые якобы можно обменять на сертификаты магазинов. При этом за привлечение новых участников сулят дополнительные бонусы.