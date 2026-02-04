Банк России предупредил жителей Башкирии о новой финансовой пирамиде

Банк России внес в предупредительный список компанию «Добролайф» из Ижевска и ее интернет-проекты, заподозрив их в создании финансовой пирамиды. Об этом сообщили в Национальном банке Башкирии.
Организация в основном ведет активность через Telegram, но также проводит офлайн-встречи с потенциальными клиентами в разных городах. По данным надзорного органа, в Башкирии такие мероприятия проходили в Уфе и Нефтекамске.
Как выяснил регулятор, мошенники предлагают людям вступить в специальную цифровую программу лояльности, чтобы получать скидки на популярных маркетплейсах. Они утверждают, что у них есть соответствующие партнерские соглашения. Чтобы присоединиться, нужно купить карту DCB стоимостью от 5 до 100 тысяч рублей. В обмен обещают баллы, которые якобы можно обменять на сертификаты магазинов. При этом за привлечение новых участников сулят дополнительные бонусы.
Банк России предупреждает, что эта компания не ведет реальной коммерческой деятельности и не может обеспечить участникам обещанный доход. Проверка также не подтвердила наличие у «Добролайфа» договоров с маркетплейсами. С клиентами не заключают официальных соглашений, а все общение происходит в мессенджерах. Выплаты могут какое-то время идти за счет денег новых вкладчиков, после чего организаторы обычно исчезают.
Заместитель начальника отдела безопасности Нацбанка по Башкирии Рамиль Насибуллин призвал граждан быть осторожнее при выборе финансовых услуг. Он напомнил, что проверить компанию на легальность можно на сайте Банка России, и если она попала в предупредительный список, связываться с ней точно не стоит.
