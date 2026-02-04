В Нижегородской области умерла талантливый педагог Клавдия Пацонь

Ушла из жизни талантливый педагог Клавдия Пацонь. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
По его словам, больше десятилетия она была его старшим помощником. Люлин вспомнил, что они познакомились, когда он только собирался в большую политику.
«Помню, еще работая на “СИБУРе”, приехал в детский дом, который возглавляла Клавдия Васильевна. И сразу понял, что именно такой человек нужен мне в команду — искренний, прямой, честный, с большим добрым сердцем», — подчеркнул он.
Пацонь родилась в Забайкалье. Преподавала в школе при посольстве в Ханое, трудилась учителем и директором школ в Дзержинске.
«Вы бы видели, как тянулись к ней дети в детдоме, называли мамой! А она переживала за каждого ребенка. Наверное, потому что сама выросла в многодетной семье в тяжелые военные годы. Работая помощником депутата, также искренне заботилась о людях, которые приходили в приемную со своими проблемами, бедами, невзгодами», — заметил Люлин.
В памяти спикера регионального парламента Клавдия Пацонь останется веселой, заводной, спортивной.
«Объединяла людей, заражала своей энергией. А как она умела спорить! Но всегда искренне, от души, ради общего дела. Не было в ней “двойного дна” или двуличия. С такими можно свернуть горы, решить любую задачу…» — написал Евгений Люлин.
Редакция ИА «Время Н» приносит глубочайшие соболезнования родным и близким Клавдии Пацонь.