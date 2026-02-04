В Нижегородской области умерла талантливый педагог Клавдия Пацонь

«Вы бы видели, как тянулись к ней дети в детдоме, называли мамой! А она переживала за каждого ребенка. Наверное, потому что сама выросла в многодетной семье в тяжелые военные годы. Работая помощником депутата, также искренне заботилась о людях, которые приходили в приемную со своими проблемами, бедами, невзгодами», — заметил Люлин.