В Британии рассказали о последствиях запрета фреонов

В результате этого в атмосферу и природные среды за минувшие два десятилетия попало более 300 тыс. тонн трифторуксусной кислоты и похожих на нее молекул. При этом исследователи отмечают, что скорость роста ее концентрации выйдет на пик только в последующих десятилетиях, что связано с низкой скоростью распада фторсодержащих фреонов и растущими объемами их выбросов. Эти сведения, как надеются экологи, побудят профильные международные и национальные экологические ведомства начать обсуждать возможные поиски более безопасных альтернатив для этих хладагентов.