В Британии рассказали о последствиях запрета фреонов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Международный коллектив экологов открыл свидетельства того, что отказ от разрушающих озон хлорсодержащих фреонов в пользу их аналогов на базе фтора привел к накоплению в атмосфере и экосистемах Земли более 300 тыс. тонн потенциально опасных «вечных» фторорганических молекул. Об этом сообщила пресс-служба британского Ланкастерского университета.
«Проведенное нами исследование показывает, что замена хлорсодержащих хладагентов на их безопасные для озона аналоги является основной причиной того, почему концентрация трифторуксусной кислоты и ее аналогов быстро растет в атмосфере. Это подчеркивает важность всестороннего изучения тех рисков, которые потенциально несет за собой замена опасных химикатов на их аналоги», — заявила научный сотрудник Ланкастерского университета (Великобритания) Люси Харт, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняют ученые, трифторуксусная кислота представляет собой стабильное фторорганическое соединение, чья концентрация быстро растет в атмосфере и различных природных средах в последние десятилетия. Это вызывает особое беспокойство у экологов, так как данное вещество относится к категории перфторированной органики, «вечных» токсичных соединений, чьи молекулы нарушают работу гормональных систем людей и многих других живых существ.
В прошлом исследователи считали, что основным источником этих молекул служат различные фторсодержащие пестициды и другие вещества, применяемые в сельском хозяйстве. Экологи из Европы, Китая, Австралии и Южной Кореи усомнились в этом и предположили, что важную роль в формировании молекул трифторуксусной кислоты могут играть соединения из класса фторхлоруглеводородов и фторуглеводородов, которые используются в качестве безопасной замены для «старых» хлорных фреонов.
Ученые создали математическую модель, описывающую круговорот и взаимодействия этих соединений фтора в атмосфере и просчитали при ее помощи то, как много трифторуксусной кислоты ежегодно попадает в воздух и экосистемы Земли в результате реакций между фторированными углеводородами и атмосферными окислителями. Расчеты ученые сопоставили с реальными данными по росту в концентрации трифторуксусной кислоты в приполярных и тропических регионах Земли в 2000—2022 гг..
Исследование показало, что скорость формирования молекул трифторуксусной кислоты более чем утроилась за это время, поднявшись с отметки в 6,8 тыс. тонн в год до 21,8 тыс. тонн в год, причем ключевую роль в ее образовании играют молекулы «новых» фторсодержащих хладагентов, в том числе популярных фреона-123, фреона-124 и фреона-134а, попавших в атмосферу из отработанной техники, кондиционеров и промышленных предприятий.
В результате этого в атмосферу и природные среды за минувшие два десятилетия попало более 300 тыс. тонн трифторуксусной кислоты и похожих на нее молекул. При этом исследователи отмечают, что скорость роста ее концентрации выйдет на пик только в последующих десятилетиях, что связано с низкой скоростью распада фторсодержащих фреонов и растущими объемами их выбросов. Эти сведения, как надеются экологи, побудят профильные международные и национальные экологические ведомства начать обсуждать возможные поиски более безопасных альтернатив для этих хладагентов.
О хлорном загрязнении атмосферы.
Соединения хлора попадают в атмосферу Земли и участвуют в разрушении озонового слоя вместе с выхлопами промышленных предприятий, автомобилей и утечками фреона. Производство и применение наиболее опасных разновидностей фреонов было запрещено на глобальном уровне в рамках Венской конвенции 1985 года и Монреальского протокола к ней 1987 года. Несмотря на ее успех, недавно ученые обнаружили признаки наличия неучтенных выбросов хлора в атмосферу, которые могут существенным образом замедлить восстановление озонового слоя.