Поголовье крупного рогатого скота в Ростовской области сократилось до 77%

На 1 января 2026 года в хозяйствах Ростовской области было 459,8 тысячи голов крупного рогатого скота, что составляет 77% от уровня прошлого года. Такая информация появилась на сайте Ростовстата.
— Поголовье коров достигло 226,3 тысячи голов, что на 78,1% меньше, чем годом ранее, — уточнили в ведомстве.
Сокращение поголовья скота продолжается уже несколько месяцев. По данным Ростовстата на 1 декабря 2025 года, количество крупного рогатого скота за год уменьшилось на 18,9%, составив 500,4 тысячи голов (81,1% от уровня декабря 2024-го). Численность коров снизилась до 243,1 тысячи (на 17%, или 83% от уровня декабря 2024 года).
Кроме того, изменились и другие показатели: свиньи — 298 тысяч голов (99,3% к январю 2025 года); овцы и козы — 486,4 тысячи голов (62,5% к январю 2025 года).
