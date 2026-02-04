Поголовье крупного рогатого скота в Ростовской области сократилось до 77%

Сокращение поголовья скота продолжается уже несколько месяцев. По данным Ростовстата на 1 декабря 2025 года, количество крупного рогатого скота за год уменьшилось на 18,9%, составив 500,4 тысячи голов (81,1% от уровня декабря 2024-го). Численность коров снизилась до 243,1 тысячи (на 17%, или 83% от уровня декабря 2024 года).