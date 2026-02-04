Белорусский диетолог сказала, сколько яиц можно есть в неделю

Про безопасное число яиц для здорового человека и для человека с повышенным холестерином в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказала белорусский врач-диетолог Светлана Кашицкая. По ее словам, здоровым людям можно съедать 2−3 яйца в день вместе с желтками.
«Если у вас повышен холестерин, то лучше оставлять яйца 2−3 раза в неделю», — посоветовала врач-диетолог, но отметила, что имеется в виду не одно яйцо 2−3 раза в неделю, а порция яиц, которая может включать в себя 2−3 яйца.
По словам Светланы Кашицкой, демонизация яиц, особенно для людей среднего и старшего возраста, была связана с тем, что они якобы поднимают уровень холестерина.
«Холестерин, который поступает с едой, на 100% не влияет на холестерин, который находится в крови. То, что мы едим дает нам максимум 10−20% холестерина, а остальное синтезирует сам организм», — заметила врач-диетолог.
