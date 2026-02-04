Нарушителей, которые сваливали грязный снег в Московском районе, накажут в Нижнем Новгороде

«На месте в этот момент из двух самосвалов выгружали грязный снег. Это, кстати, потом показали и результаты исследования городской экологической лаборатории. Водители недолго отпирались, в итоге признались, что решили нарушить, мол, всё равно никто не узнает. Узнали. Быстро нашелся и “начальник” этих дельцов, который избрал схожую с водителями тактику поведения — признаться и повиниться. Готов оплатить штраф и вывезти сваленный снег на законно отведенное для этого место», — написал мэр.