Метели и еще 3 вида снега накроют Беларусь. Синоптики рассказали, что принесет с собой южное тепло

Какие осадки и тепло ждать в Беларуси.
Тепло в Беларусь пойдет с юга Европы — именно оно определит погоду в пятницу и субботу, 6 и 7 февраля. В Белгидромете перечислили, что ждать из явлений 6 февраля:
снег, мокрый снег, по западу — снег с дождем, гололед местами, слабая метель, налипание мокрого снега, снежные заносы, гололедица, порывистый ветер локально.
Вот такое начало февраля. Зато «мерзлякам» радость — температура приблизится к нулю. Ночью 6 февраля будет от −1°С по юго-западу до −14°С по северо-востоку республики, а днем — −2..-9°С, на западе и юге даже «плюс» возможен (-1..+1°С).
Все то же трио — снег, мокрый снег, с дождем по юго-западу — будет царствовать в Беларуси 7 февраля. В лицо может подуть порывистый ветер.
Зато в субботу еще теплее: от −1°С по юго-западу до −11°С по северо-востоку ночью и −1..-8°С днем, а на западе — 0..+1°С.
Сколько снега нападает.
В Telegram-канале «Метеовайб» рассказали, что суммарное накопление осадков до конца этой недели в большинстве районов составит 5−15 мм, а по югу и юго-востоку Беларуси местами может превысить 20 мм.
Общее количество осадков в Беларуси к 8 февраля.
И там сугробы могут прибавить сразу 10−15 см — автовладельцем стоит подготовить лопаты, чтобы расчистить снег возле своей машины и не получить штраф до 1125 рублей.