Метели и еще 3 вида снега накроют Беларусь. Синоптики рассказали, что принесет с собой южное тепло

Вместе с прогнозируемым потеплением в Беларусь придет сразу комплекс осадков: снег, мокрый снег, снег с дождем. Порывистый ветер закружит метели, а гололедица пока не собирается уходить. Smartpress.by посмотрел, где к какому снегу готовиться белорусам.

Источник: Смартпресс

Какие осадки и тепло ждать в Беларуси.

Тепло в Беларусь пойдет с юга Европы — именно оно определит погоду в пятницу и субботу, 6 и 7 февраля. В Белгидромете перечислили, что ждать из явлений 6 февраля:

снег, мокрый снег, по западу — снег с дождем, гололед местами, слабая метель, налипание мокрого снега, снежные заносы, гололедица, порывистый ветер локально.

Вот такое начало февраля. Зато «мерзлякам» радость — температура приблизится к нулю. Ночью 6 февраля будет от −1°С по юго-западу до −14°С по северо-востоку республики, а днем — −2..-9°С, на западе и юге даже «плюс» возможен (-1..+1°С).

Все то же трио — снег, мокрый снег, с дождем по юго-западу — будет царствовать в Беларуси 7 февраля. В лицо может подуть порывистый ветер.

Зато в субботу еще теплее: от −1°С по юго-западу до −11°С по северо-востоку ночью и −1..-8°С днем, а на западе — 0..+1°С.

Сколько снега нападает.

В Telegram-канале «Метеовайб» рассказали, что суммарное накопление осадков до конца этой недели в большинстве районов составит 5−15 мм, а по югу и юго-востоку Беларуси местами может превысить 20 мм.

Общее количество осадков в Беларуси к 8 февраля.

И там сугробы могут прибавить сразу 10−15 см — автовладельцем стоит подготовить лопаты, чтобы расчистить снег возле своей машины и не получить штраф до 1125 рублей.