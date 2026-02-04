Метели и еще 3 вида снега накроют Беларусь. Синоптики рассказали, что принесет с собой южное тепло

Вот такое начало февраля. Зато «мерзлякам» радость — температура приблизится к нулю. Ночью 6 февраля будет от −1°С по юго-западу до −14°С по северо-востоку республики, а днем — −2..-9°С, на западе и юге даже «плюс» возможен (-1..+1°С).