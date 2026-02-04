Ричмонд
Путин поручил повысить качество подготовки учителей начальной школы

Путин поручил увеличить число часов на изучение русского языка в начальной школе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил повысить качество подготовки учителей начальной школы, предусмотрев увеличение часов на изучение русского языка.

Соответствующий перечень поручений президента РФ Владимира Путина по вопросам развития и поддержки русского языка как государственного и языков народов России опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Советом при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации:.. принять меры, направленные на повышение качества подготовки учителей начальной школы, предусмотрев в том числе увеличение количества часов, отводимых на изучение русского языка и литературы и методики преподавания русского языка и литературного чтения в начальной школе в образовательных программах высшего педагогического образования по направленности (профилю) подготовки в области начального образования», — говорится в документе.