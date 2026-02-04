Путин поручил повысить качество подготовки учителей начальной школы

«Правительству Российской Федерации совместно с Советом при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации:.. принять меры, направленные на повышение качества подготовки учителей начальной школы, предусмотрев в том числе увеличение количества часов, отводимых на изучение русского языка и литературы и методики преподавания русского языка и литературного чтения в начальной школе в образовательных программах высшего педагогического образования по направленности (профилю) подготовки в области начального образования», — говорится в документе.