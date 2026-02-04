Путин поручил провести конкурс «Читаем всей семьей»

«Администрации президента Российской Федерации совместно с общероссийской общественно-государственной просветительской организацией “Российское общество “Знание”, советом при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации… организовать и провести в 2026 году всероссийский интернет-конкурс аудиовизуального контента “Читаем всей семьей”, направленный на популяризацию семейного чтения”, — говорится в документе.