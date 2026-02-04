К 2030 году составят карту расселения неандертальцев

«Одна из главных научных теорий сегодня утверждает, что, выйдя из региона своего рождения в центральной Африке, современный человек начал заселять планету и встречал на своем пути сообщества неандертальцев, с которыми иногда вступал в связь, и родившиеся дети несли в себе половину генов родителя-неандертальца. И чем дальше от Африки уходила группа, тем больше контактов с неандертальцами она имела. По ожиданиям ученых, к 2030 году появится карта расселения неандертальцев по периодам, которая позволит гораздо подробнее изучить процесс заселения Земли и кроманьонцами, у которых в разное время и в разных частях планеты появлялись гены неандертальцев», — говорится в сообщении.