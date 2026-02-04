К 2030 году составят карту расселения неандертальцев

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Ученые в ближайшие годы составят примерную карту расселения неандертальцев на Земле. Она поможет понять, как люди заселяли планету от 500 до 100 тыс. лет назад, сообщили ТАСС в пресс-службе издательства «Наука» по случаю отмечаемого в среду Дня неандертальца.
«Одна из главных научных теорий сегодня утверждает, что, выйдя из региона своего рождения в центральной Африке, современный человек начал заселять планету и встречал на своем пути сообщества неандертальцев, с которыми иногда вступал в связь, и родившиеся дети несли в себе половину генов родителя-неандертальца. И чем дальше от Африки уходила группа, тем больше контактов с неандертальцами она имела. По ожиданиям ученых, к 2030 году появится карта расселения неандертальцев по периодам, которая позволит гораздо подробнее изучить процесс заселения Земли и кроманьонцами, у которых в разное время и в разных частях планеты появлялись гены неандертальцев», — говорится в сообщении.
Очень важным открытием последних лет, по словам специалистов издательства «Наука», стало открытие, что в разных человеческих популяциях обнаружены разные доли генов неандертальцев. Именно эти доли являются одним из маркеров процесса заселения Земли разумными существами. Сегодня принято считать, что последние контакты неандертальцев и современных людей происходили не менее 100 тыс. лет назад.
«Сейчас преобладает научная теория, что все люди произошли с Африканского континента. И когда на карту нашей планеты нанесли данные о присутствии неандертальских генов, то выяснилось, что чем дальше человек живет от Африки, тем больше генов неандертальцев в нем присутствует. Сегодня люди азиатского происхождения имеют в своем геноме до 3% генов неандертальцев, европейцы чуть меньше, а коренные африканцы имеют менее 1% неандертальских генов. При этом останки неандертальцев находят довольно равномерно по всей Евразии», — заявила сотрудник редакции этнологии, антропологии и социологии издательства «Наука» Ирина Карпова, чьи слова приводятся в сообщении.
169 лет назад 4 февраля 1857 года на заседании общества естествоиспытателей в немецком городе Бонн впервые были представлены фрагменты костей нового вида древнего человека, которого назвали «неандертальцем» в честь долины Неандерталь, в которой были обнаружены останки.
Издательство «Наука» существует с 1727 года как издательско-полиграфическое предприятие Академии наук. Деятельность издательства не только направлена на публикационное обеспечение российской академической науки, но и на популяризацию научных знаний и новых открытий. Старейшие редакции издательства — редакция наук о Земле и редакция этнологии, антропологии и социологии традиционно проводят для журналистов, блогеров и молодых исследователей круглые столы, на которых рассказывают о новых достижениях российской и мировой науки.