Симоньян озвучила названия станций в поезде RT в московском метро

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян записала объявления станций и информационные сообщения для тематического поезда RT, курсирующего по Арбатско-Покровской линии московского метро, сообщили в столичном департаменте транспорта.
«Главный редактор телеканала записала объявления станций и короткие информационные сообщения специально для этого проекта. Напомним, тематический поезд мы запустили вместе с RT в декабре 2025 года к 20-летию телеканала. Состав курсирует по Арбатско-Покровской линии», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дептранса.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что тематический состав посвящен истории и работе международной телесети RT.
«В нем использовали специальную озвучку станций — аудиодорожки записала главный редактор телеканала Маргарита Симоньян», — сказал Ликсутов.
Дизайн состава тематического поезда выполнен в фирменном стиле RT. В нем есть три типа вагонов: «Редакция», «Цензура» и «Прямой эфир». Поезд посвящен истории RT с момента открытия в 2005 году. На поручнях можно увидеть конструкции в виде рупоров и фирменных микрофонов, а стены поезда украшают цитаты зарубежных изданий и политиков, в том числе Владимира Путина.