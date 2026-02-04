Кроме того, для обеих сторон важна культура, особенно потому, что сирийцы болезненно воспринимают наследие, утраченное во время войны. Здесь высоко оценили усилия по восстановлению Пальмиры в партнерстве с Эрмитажем и Институтом истории материальной культуры РАН в Петербурге. Показательным стало и повторное открытие оперного театра в Дамаске в январе 2025 года, когда на торжественном концерте прозвучали произведения Петра Чайковского. В стране по-прежнему ценят концерты местных музыкантов, а также художественные выставки и перформансы местных художников, получивших образование в России.