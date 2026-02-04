RS: почему Россия до сих пор остается в Сирии

Сирия сейчас отчаянно нуждается в «друзьях» и партнерах. А Россия является ее давним военным партнером: большая часть сирийских вооружений поступает из России и сирийский персонал обучен их использованию. Кроме того, Дамаск ведет переговоры с Москвой о размещении российских сил наблюдения для стабилизации обстановки на юге страны, говорится в статье.
Россия инвестирует около 20 млрд долларов в производственные секторы Сирии, включая энергетику, инфраструктуру и промышленные объекты, пишет автор.
Международный расклад также в пользу Москвы, полагает Матвеева. Постоянное место России в Совете Безопасности ООН дает ей рычаги для поддержки нового правительства, при этом Москва сохраняет влияние на ситуацию в регионе, считает она.
Об этом свидетельствует то, что США прекратили поддерживать «Сирийские демократические силы», возглавляемые курдами, что побудило Россию покинуть базу в Камышлы и высвободить войска для переброски на Украину, говорится в статье.
Дамаск хочет, чтобы алавитское окружение Асада в России прекратило думать о заговорах и переворотах в Сирии, а также настаивает на возвращении выведенных из Сирии средств. Москва, как считает Матвеева, заинтересована в том, чтобы около 5500 мусульманских боевиков, отправившихся в Сирию из России, интегрировались в Сирии и не пытались вернуться на родину, присоединиться к ИГИЛ* или воевать за третьи страны.
Кроме того, для обеих сторон важна культура, особенно потому, что сирийцы болезненно воспринимают наследие, утраченное во время войны. Здесь высоко оценили усилия по восстановлению Пальмиры в партнерстве с Эрмитажем и Институтом истории материальной культуры РАН в Петербурге. Показательным стало и повторное открытие оперного театра в Дамаске в январе 2025 года, когда на торжественном концерте прозвучали произведения Петра Чайковского. В стране по-прежнему ценят концерты местных музыкантов, а также художественные выставки и перформансы местных художников, получивших образование в России.
Высказывания российского лидера Владимира Путина о временном президенте Ахмеде аш-Шараа наводят на мысль, что он, возможно, считает нынешнего сирийского лидера более заслуживающим уважения и эффективным, чем Асада. В результате новые договоренности Москвы и Дамаска могут оказаться более долгосрочным и взаимовыгодным, чем прежние, резюмирует Матвеева.
* запрещенная в РФ террористическая организация