Музеи Омска и Тюмени обменялись картинами

Произведениями искусства обменялись Музей имени Врубеля и Тюменское музейно-просветительское объединение.

Источник: Om1 Омск

В рамках межмузейного сотрудничества музеи Тюмени и Омска обменялись произведениями русских художников, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В Омск отправились картины Владимира и Константина Маковских из собрания Тюменского музейно-просветительского объединения. Музей имени Врубеля использует их в выставочном проекте.

В свою очередь, омский музей отправил в соседний город два произведения русских художников второй половины XIX века. Это картины «Возвращение с ловли мулей» Алексея Кившенко, а также «Митрополит Филипп и Иван Грозный» Якова Турлыгина.

Сообщается, что картины из собрания омского музея будут выставлены в тюменском Музейном комплексе им. И. Я. Словцова до конца мая.