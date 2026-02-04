Комика Останина приговорили к 5 годам 9 месяцам лишения свободы

«Я обратился к Иисусу, и тот мне ответил, прикиньте, мы сели, чего-то выпили… Он сказал: “Я вот информацию людям принес. А они что со мной сделали? Распяли меня. А что было до? Распитие чаши. Сушит после тусовки”, — сказал стендапер во время одного из своих выступлений весной того же 2025-го, видео с концерта также выложили в интернет. За это Останина обвинили в оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК). Вдобавок, летом 2025-го комика внесли в перечень террористов и экстремистов.