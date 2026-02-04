Ростовчанам рассказали, какие животные могут стать донорами крови

Стали известны требования к донорам крови для животных. Об этом сообщает Управление ветеринарии Ростовской области.
— Национальная ветеринарная палата и АНО «Одной крови» утвердили первые методические рекомендации по донорству крови для животных, — говорится в сообщении.
Теперь ветклиники будут ориентироваться на единые стандарты при выполнении процедуры. Так, донором может стать здоровое животное от 1 до 8 лет, привитое и обработанное от паразитов, которому не переливали чужую кровь.
Перед каждой процедурой донора должны полностью осмотреть, взять анализы и провести тесты на скрытые инфекции. После переливания животному нужно обеспечить покой, воду и усиленное питание для быстрого восстановления. Перерыв между донациями должен составлять минимум два месяца.
Как правило, переливание требуется животным после операций, при тяжелых травмах, отравлениях, анемии и других заболеваниях.
