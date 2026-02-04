Путин поручил разработать учебно-методический комплекс по русскому языку

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки РФ до 1 марта 2027 года разработать базовый учебно-методический комплекс дисциплины «Русский язык как государственный».
Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам развития и поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации. В частности, президент поручил кабмину представить предложения, касающиеся разработки и изучения в образовательных организациях высшего образования дисциплины «Русский язык как государственный».
«Минобрнауки России при участии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Санкт-Петербургский государственный университет” и иных заинтересованных организаций… разработать базовый учебно-методический комплекс дисциплины (модуля) “Русский язык как государственный”, включая базовую рабочую программу и базовый фонд оценочных средств. Срок — 1 марта 2027 года», — указывается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.