Обвиняемый в хищениях на фортификациях курский подрядчик не признал вину

По версии следствия, генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Лукин со своими заместителями Грабиным и Спиридоновым обеспечили заключение с ООО «КТК сервис», возглавляемым Воловиковым, договора подряда на строительство взводных опорных пунктов на территории Курской области. При этом реальной хозяйственной деятельности это общество не вело, создавалась лишь видимость выполняемых работ. В дальнейшем они в составе организованной группы похитили более 152 млн рублей.