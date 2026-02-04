Ричмонд
Обвиняемый в хищениях на фортификациях курский подрядчик не признал вину

КУРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Директор компании «КТК Сервис» Андрей Воловиков, обвиняемый в хищениях на фортификационных сооружениях, не признал свою вину в ходе допроса в Ленинском районном суде города Курска, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

«Нет, не признаю [вину], ваша честь», — ответил Воловиков на вопрос судьи, признает ли он свою вину.

По версии следствия, генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Лукин со своими заместителями Грабиным и Спиридоновым обеспечили заключение с ООО «КТК сервис», возглавляемым Воловиковым, договора подряда на строительство взводных опорных пунктов на территории Курской области. При этом реальной хозяйственной деятельности это общество не вело, создавалась лишь видимость выполняемых работ. В дальнейшем они в составе организованной группы похитили более 152 млн рублей.