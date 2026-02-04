«Сибирь» потерпела поражение от «Нефтехимика» на домашнем льду: 22 кадров

Хоккейный клуб «Сибирь» потерпел сокрушительное поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ, уступив на своей площадке нижнекамскому «Нефтехимику» со счётом 5:2. Игра завершилась уверенной победой гостей. Хозяева начали матч удачно, открыв счёт на 9-й минуте усилиями нападающего Алексея Яковлева. Однако уже к середине первого периода «Нефтехимик» не только отыгрался благодаря голу Германа Точилкина, но и кардинально перехватил инициативу. Во втором отрезке команда из Нижнекамска провела настоящую атаку на ворота «Сибири», забросив три безответные шайбы от Никиты Попугаева, Булата Шафигуллина и Евгения Митякина и уйдя на перерыв с комфортным преимуществом — 4:1.Третья двадцатиминутка не принесла новосибирцам шансов на реабилитацию. Уже на 37-й минуте игрок «Нефтехимика» Дамир Жафяров установил окончательный счёт 5:1, после чего главный тренер «Сибири» Дмитрий Квартальнов принял решение заменить основного вратаря Антона Красоткина на Михаила Бердина. Единственный гол в заключительном периоде смог провести лишь Чейз Приски, но он уже ничего не решал в исходе встречи. «Сибирь» пропустила пять шайб за игру, демонстрируя серьёзные проблемы в обороне. Следующий матч новосибирцы также проведут на домашней арене — 10 февраля их соперником станет ХК «Сочи».