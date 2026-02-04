В первом полугодии в Ростовской области ожидают рост цен на продукты

По мнению аналитиков, мясо курицы может подорожать на 3−5 процентов. Ожидается, что творог подорожает на 3−4 процента, сметана — на 1−4 процента, гречка — на 3−4 процента, сливочное масло — на 1−3 процента. Об этом со ссылкой на аналитиков специализированного сервиса сообщает издание «Эксперт. Юг».