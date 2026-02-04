Ричмонд
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В первом полугодии в Ростовской области ожидают рост цен на продукты

В Ростовской области может сильно подорожать курица и молочные изделия.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области по прогнозам экспертов в первом полугодии могут существенно вырасти цены на основные продукты. Предполагается, что рост составит от 1 до 5 процентов.

По мнению аналитиков, мясо курицы может подорожать на 3−5 процентов. Ожидается, что творог подорожает на 3−4 процента, сметана — на 1−4 процента, гречка — на 3−4 процента, сливочное масло — на 1−3 процента. Об этом со ссылкой на аналитиков специализированного сервиса сообщает издание «Эксперт. Юг».

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что осенью был зафиксирован рост цен на помидоры и сладкий перец.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.