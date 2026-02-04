Ричмонд
Путин поручил создать в библиотеке цифрового контента раздел русского языка

Путин поручил создать в цифровой библиотеке раздел по изучению русского языка.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать в библиотеке цифрового образовательного контента раздел по изучению русского языка и литературы.

Соответствующий перечень поручений президента РФ Владимира Путина по вопросам развития и поддержки русского языка как государственного и языков народов России опубликован на сайте Кремля.

«Минпросвещения России совместно с советом при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ и общероссийской общественно­государственной просветительской организацией “Российское общество “Знание” обеспечить создание в библиотеке цифрового образовательного контента раздела по изучению русского языка и литературы, предусмотрев размещение в нем интерактивных заданий и видео лекций”, — говорится в документе.

Срок исполнение 1 сентября 2027 года. Ответственными назначены министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава общества «Знание» Максим Древаль, советник президента РФ, председатель совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская.