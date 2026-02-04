В Самаре запретили строить двухъярусные механизированные парковки

В Самаре хотели построить двухъярусные механизированные парковки. С таким предложением выступил застройщик ООО «СЗ “Успех”, который ранее получил разрешение на строительство многоквартирного дома на улице Стара Загора. Вместо подземной автостоянки и увеличения числа парковочных мест компания и предложила установить двухъярусные механизированные парковки.
Но минстрой отказался вносить изменения в разрешение на строительство. И тогда компания обратилась в суд.
Вердикт по этому делу вынес арбитражный суд Самарской области 22 января. Он решил, что минстрой не нарушил закон, и отказал застройщику в иске.
Ранее суд обязал вернуть в собственность города стадион «Буревестник».
