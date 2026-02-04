Почему возникает эффект дежавю и стоит ли его бояться

Простое дежавю. Проявляется как краткое и не слишком яркое ощущение «это уже было», без дополнительных эмоций или уверенности в том, что человек знает дальнейшее развитие событий. Именно этот тип чаще всего возникает в обычной жизни — во время разговора, прогулки или просмотра фильма. Длится оно, как правило, несколько секунд и проходит так же быстро, как и появляется.