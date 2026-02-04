«Это неправильно, так быть не должно»: Беспрозванных высказался о калининградских домах с вечно ломающимися лифтами

В первую очередь внимание сосредоточат на домах, где срок эксплуатации лифтов уже истёк или закончится до 2030 года. Параллельно власти усиливают работу с управляющими компаниями — от них требуют своевременного техобслуживания, чтобы не доводить оборудование до аварийного состояния.