Полиция подтвердила обнаружение на Кипре тела экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера

На следующий день друг бизнесмена Алексей Дозорцев в разговоре с РИА Новости подтвердил, что найденное тело принадлежит именно Баумгертнеру. По его словам, основной версией гибели мужчины является несчастный случай. Дозорцев объяснил, что мужчина любил ходить на прогулки в район Писсури. Однако в тот день погода была дождливая и ветренная, в связи с чем глиняные почвы этой местности становятся скользкими.